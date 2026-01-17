Verona Volley e Tezenis Verona insieme per ritrovare Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto scomparso da lunedì scorso.

Verona Volley e Tezenis Verona insieme per ritrovare Diego Baroni, il 14enne scomparso da lunedì scorso. Le due società comunicano infatti che, a partire da oggi, all’interno delle rispettive comunicazioni social verrà inserita la dicitura “Missing” per contribuire ad amplificare il messaggio di ricerca di Diego Baroni, ragazzo di 14 anni residente a San Giovanni Lupatoto, scomparso da cinque giorni.



L’iniziativa congiunta riguarderà tutti i post di maggiore significato e visibilità, con l’obiettivo di sfruttare la forza comunicativa dei due club per sensibilizzare il pubblico e favorire la massima diffusione dell’appello. All’interno dei contenuti verrà indicato il numero di telefono da contattare oltre al 112 in caso di avvistamento o di informazioni utili al ritrovamento del ragazzo.

“Verona Volley e Scaligera Basket, nel rispetto del lavoro delle Autorità competenti, si uniscono alla comunità e alle famiglie in questo momento delicato, con l’auspicio che Diego possa essere ritrovato al più presto”.