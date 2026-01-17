Evasione dai domiciliari due volte in pochi giorni: 28enne beccata dai carabinieri di San Michele Extra e riportata a casa.

Nel pomeriggio del 14 gennaio scorso i carabinieri di San Michele Extra hanno arrestato una 28enne di nazionalità rumena, nota alle forze dell’ordine e già sottoposta alla detenzione domiciliare, poiché gravemente indiziata per il reato di evasione.

Nello specifico i carabinieri, a distanza di pochi giorni dal precedente arresto della stessa sempre per evasione, nel corso di servizio perlustrativo, lungo le vie urbane di San Michele Extra, notavano e prontamente fermavano la 28enne che, alla domanda dei militari perché si trovasse all’esterno della propria abitazione e se fosse in possesso di qualche autorizzazione per allontanarsi, non forniva alcuna giustificazione.

Pertanto, la donna veniva condotta presso gli uffici del Comando Stazione di San Michele Extra e, informata la Procura della Repubblica di Verona, veniva dichiarata in arresto e ricondotta presso la propria residenza in attesa del rito direttissimo; nella mattinata successiva la 28enne veniva condotta innanzi al giudice del Tribunale scaligero il quale convalidava l’arresto, disponendo nuovamente gli arresti domiciliari poiché detenuta per altra causa e rinviando l’udienza.