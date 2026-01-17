Per lavori di ammodernamento chiude l’ufficio postale di Bosco Chiesanuova.

Lavori in corso, chiude l’ufficio postale di Bosco Chiesanuova: Poste Italiane comunica che l’ufficio postale in piazza Chiesa 37 a Bosco Chiesanuova, sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede è inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per “rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide”. Grazie al progetto Polis sono già stati rinnovati e resi più accoglienti 51 uffici postali in provincia di Verona.

L’ufficio di Bosco Chiesanuova sarà completamente rinnovato, cambierà il suo tradizionale aspetto: l’intera sala che accoglie i clienti verrà rinnovata, dotata di nuovi arredi e colori e una corsia per non vedenti. Gli ambienti saranno dotati con arredi di qualità e soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a led a basso consumo energetico. Sarà inoltre realizzato uno sportello ribassato utile per richiedere in tutta comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai prodotti ed ai tradizionali servizi postali, finanziari ed assicurativi di Poste Italiane.

Aperto l’ufficio postale di Lughezzano.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di Largo Morandini 10 a Lughezzano, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45, il sabato fino alla 12:45. Si ricorda che presso l’ufficio postale di Lughezzano è possibile prenotare il proprio turno indicando l’operazione che si desidera svolgere sul sito di Poste Italiane www.poste.it oppure in mobilità tramite le APP di Poste Italiane. L’ufficio postale di Bosco Chiesanuova riaprirà al termine dei lavori con i consueti orari.