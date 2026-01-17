A Casa Italia, all’Arsenale, con “Staffette d’Oro” Verona celebra le leggende del fondo Silvio Fauner e Fulvio “Bubu” Valbusa.

Aspettando l’arrivo della Fiamma Olimpica, emozioni, ricordi e grandi imprese sportive hanno animato l’incontro “Le Staffette d’Oro”, che si è svolto nella suggestiva cornice di Casa Italia all’Arsenale, nel cuore di Verona. Protagonisti della serata Silvio Fauner e il veronese, di Bosco, Fulvio “Bubu” Valbusa, due icone dello sci di fondo azzurro, accolti da un pubblico numeroso e partecipe.

L’evento, promosso dal sindaco Damiano Tommasi e inserito nel calendario delle iniziative legate alle Olimpiadi di Milano Cortina, ha ripercorso alcune delle pagine più memorabili dello sport italiano. Fauner, leggenda del fondo, e Valbusa, campione olimpico e mondiale originario di Bosco Chiesanuova, hanno condiviso aneddoti, immagini e ricordi di una stagione irripetibile.

A guidare il dialogo è stato il giornalista Franco Bragagna, che con la sua voce e la sua competenza ha saputo far rivivere le grandi prodezze azzurre. Tra gli applausi, Fauner è stato omaggiato dall’Hellas Verona con una maglietta personalizzata, simbolo dell’affetto della città.