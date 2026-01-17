In occasione del transito della Fiamma Olimpica il Comune di Verona ha disposto una serie di modifiche alla viabilità.

Domenica 18 gennaio arriva a Verona la Fiamma Olimpica. Uno dei momenti più emozionanti e simbolici dello sport mondiale, che attraverserà la città e, a seguire il 19 gennaio, anche molti comuni della sua provincia. Momento storico per la città che sarà preceduto nella mattinata da un altro importante appuntamento, in programma a Casa Verona, con la partecipazione dei due tedofori per la Tregua Olimpica, il palestinese Aziz Abu Sarah e l’israeliano Maoz Inon.

Sarah e Inon saranno infatti i protagonisti dell’incontro dal titolo “Tregua Olimpica – Il contributo dello sport alla Pace” dove dialogheranno con il vescovo di Verona Domenico Pompili, il sindaco di Verona Damiano Tommasi e il professor Mauro Magatti dell’Università Cattolica di Milano, con moderatore il direttore del quotidiano L’Arena.

La City Celebration avrà inizio alle 17 in piazza Bra, accanto all’Arena, con l’inno Fiamma Olimpica. Alle 17.30, dopo il racconto del significato del viaggio, da dove è partita la Fiamma Olimpica e la sua importanza valoriale, con aneddoti storici e video emozionale, salirà sul palco per alcune performance musicali la Street Band funk/latin jazz itinerante, “Wind & Brass Brothers”.

A seguire i saluti del sindaco di Verona Damiano Tommasi e la premiazione del progetto Olimpiadi promosso dal Comune. Intorno alle 18 è prevista la consegna dei premi ai vincitori.

Il premio e i vincitori.

Il concorso è nato nel gruppo “Verona Olimpica”, con l’obiettivo di diffondere i valori sportivi, olimpici e paralimpici inerenti le “Olimpiadi e Paralimpiadi invernali MICO 26”.

Primo classificato, con il progetto “Cambia prospettiva!” di Zanon Ilaria, 3 E , ISI “Leonardo Da Vinci” di Cerea; secondo classificato “Lo sport che unisce” di Maddalena Cardin, Elena Mazzali, Anna Fraccaroli, Nicolas Andres Contreras Jimenez, 5 Chimica-Costruzioni, IIS “Silva-Ricci”, Legnago; terzo classificato “Milano-Cortina: una sfida tra ermellini” di Elisa D’Aurizio, 1 Liceo, Istituto “Aleardo Aleardi”, Verona; quarto classificato “Cuore alla seconda” di Meneghelli Giorgia, 5 CGC, Istituto Tecnico Statale “Cangrande “, Verona; quinto classificato “Un ‘innevata palestra di vita” di Pietro Martali, 3 Scienze Applicate, Liceo Lavinia Mondin, Verona.

Le opere dei vincitori sono esposte da oggi a Casa Verona.

Lo spazio riservato all’Ente comunale si chiuderà con la performance del veronese Corodoro che insieme ad una rappresentanza del Coro Tab canterà la canzone inedita ‘Milano Cortina – il sogno è qui” scritta da Alex Fusaro e Davide Capotorto in collaborazione con Vox Generation.

Gli eventi proseguiranno dalle 18 con momenti organizzati sul palco dagli sponsor Eni e Coca Cola. Previste perfomance artistiche, tra cui uno spettacolo di luce e sincronizzazione unico, che vuole omaggiare il lavoro e l’impegno di tutti gli atleti che ogni giorno con dedizione, disciplina e senso di squadra si allenano per superare i propri limiti e raggiungere i propri obiettivi.

Seguiranno proiezioni di video e altri racconti, fino a giungere all’accensione del braciere olimpico alle 19.30, con l’arrivo in piazza Bra di Sara Simeoni, ultima tedofora.

Le modifiche alla viabilità.

In occasione del transito della Fiamma Olimpica nel territorio comunale, previsto per domenica 18 gennaio, il Comune di Verona ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità per garantire la sicurezza dell’evento e il regolare svolgimento delle iniziative collegate.

I provvedimenti, adottati su richiesta della Questura di Verona, saranno in vigore per quanto riguarda il divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20, mentre sarà istituto il divieto di transito nelle vie interessate dal passaggio della fiamma olimpica.

Nel dettaglio, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione, per tutti i veicoli (compresi ciclomotori, motocicli e velocipedi, ad eccezione dei mezzi autorizzati), nelle seguenti strade: via Ponte Pietra, via Duomo, piazza Duomo, Stradone Arcidiacono Pacifico.

I divieti di sosta.

Sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione a qualsiasi tipo di veicolo tranne i mezzi autorizzati dalla manifestazione: in piazza Pradaval, nel tratto compreso tra via della Valverde e corso Porta Nuova, in corso Porta Nuova, tra via Andrea Paglieri e piazza Bra, comprese le aree centrali sotto l’orologio, destinate alla sosta breve a rotazione e alle operazioni di carico e scarico, in via degli Alpini, in piazza Bra, nel tratto compreso tra via degli Alpini e corso Porta Nuova.

Per la stessa fascia oraria sarà vietata anche la sosta dei monopattini in via degli Alpini, in piazza Bra e lungo tutto il perimetro dell’Anfiteatro Arena (via Leoncino, via Dietro Anfiteatro, piazza Bra). È inoltre previsto il divieto di transito per tutti i veicoli, inclusi monopattini e velocipedi, lungo le vie durante il solo passaggio della Fiamma Olimpica.

I provvedimenti sono finalizzati a garantire la massima sicurezza durante il passaggio di uno dei simboli più rappresentativi dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, anche in considerazione del contesto attuale e dell’elevata partecipazione di pubblico attesa. Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo gli spostamenti, collaborando per la buona riuscita dell’evento.

Il percorso.

Percorso Fiamma in città.

Partenza alle 17.30 da via Montanari e arrivo in piazza Bra alle 19.30. L’ultimo tedoforo ad accendere il braciere sarà Sara Simeoni, una dei tre designato dal Comune di Verona. Saranno presenti anche il palestinese Aziz Abu Sarah e l’israeliano Maoz Inon i due tedofori per la tregua Olimpica, già protagonisti del grande abbraccio nell’Arena di Pace 2024 alla presenza di Papa Francesco. Sarah e Inon saranno anche protagonisti, sempre domenica 18 a Casa Verona, dell’incontro dal titolo “Tregua Olimpica – Il contributo dello sport alla Pace” dove dialogheranno con il Vescovo di Verona Mons Domenico Pompili, il sindaco di Verona Damiano Tommasi e il professor Mauro Magatti dell’Università Cattolica di Milano, con moderatore il direttore del quotidiano L’Arena.

Strade interessate dal passaggio.

Via Montanari, piazza Cittadella, via Adigetto, stradone San Fermo, ponte Navi, interrato dell’Acqua Morta, rigaste Redentore, Teatro Romano – salita Castel San Pietro e ritorno, ponte Pietra, via Ponte Pietra, via Duomo, Piazza Duomo, via Arcidiacono Pacifico, ponte Garibaldi, via dei Mille, piazza Vittorio Veneto, via IV Novembre, piazzale Cadorna, ponte della Vittoria, porta Borsari, corso Porta Borsari, piazza Erbe, piazza dei Signori, piazza Indipendenza, via Stella, via Cappello, via Mazzini, via Cantore, porta Borsari, corso Cavour, corso Castelvecchio, ponte Castelvecchio (andata-ritorno), stradone Porta Palio, via Scalzi, via Valverde, piazza Pradaval, corso Porta Nuova, piazza Bra.