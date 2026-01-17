Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: temperature sopra la media, cieli coperti e qualche goccia di pioggia.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Correnti umide sud occidentali ci stanno interessando portando a una copertura spesso intensa e a temperature sopra la media in particolare nei valori minimi.

Previsioni.

il movimento della depressione verso sud est attualmente posizionata sulla penisola iberica, farà sì che sul nord Italia si inneschino correnti più fredde provenienti da est come bora, ma andiamo per gradi. Per sabato tempo ancora una volta nuvoloso o coperto con basse probabilità di precipitazioni, venti deboli da nord est e temperature ben sopra la media per le minime, anche sui 6 o 7°, sui 8 o 9° invece per le massime, quindi valori non proprio invernali.

Per domenica ecco che la depressione con la sua perturbazione si avvicinerà al Tirreno, quindi avremo da noi nuvolosità estesa con venti in rinforzo da nord est come bora in particolare verso sera, e quindi le temperature proprio sul finire di domenica inizieranno a scendere, le precipitazioni se ci saranno si attendono molto scarse.

Tendenza.

Per lunedì saremo ancora influenzati marginalmente dalla perturbazione che porterà invece venti di burrasca al centro e al sud, mentre da noi si attendono precipitazioni scarse durante la notte con fiocchi di neve sugli 800 metri circa, con cieli che rimarranno nuvolosi anche per il resto della giornata, venti sempre moderati di bora, e temperature in leggero calo sia nelle minime che nelle massime.

Infine per martedì e mercoledì si attende un temporaneo miglioramento con prevalenza del sole, ma le correnti più fredde da est affluite in precedenza porteranno a un raffreddamento, specialmente la notte e il primo mattino stante anche i cieli sereni e i venti in attenuazione, favoriranno la ricomparsa di brina e ghiaccio con minime di alcuni gradi sottozero, più mite invece di giorno col sole.

Nell’immagine la pressione in quota e al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)