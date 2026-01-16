Incendio a Verona, in fiamme un mezzo dell’Amia in via Torbido: paralizzato il traffico in zona.

Un incendio ha colpito nella serata di oggi, venerdì 16, un mezzo dell’Amia che si trovava in via Torbido, a Verona: le fiamme lo hanno completamente distrutto. Non si conoscono al momento le cause del rogo, che i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere non senza difficoltà. Per fortuna non si registrano feriti.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta anche la polizia locale di Verona, che ha deviato il traffico, inevitabilmente paralizzato nella zona.