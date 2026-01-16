Al Camploy tutto pronto per l’investitura del Simeon de l’Isolo

Lunedì 19 gennaio al Teatro Camploy di Verona andrà in scena l’investitura della 53^ maschera del quartiere, Simeon de l’Isolo.

Lunedì 19 gennaio alle 20.30 al Teatro Camploy di Verona andrà in scena l’investitura della 53^ maschera del quartiere, Simeon de l’Isolo. Un momento che celebra una tradizione sentita e cara a Veronetta. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

La manifestazione, organizzata dal Comitato Carnevale Benefico Simeon de l’Isolo in collaborazione con la Circoscrizione 1^, vedrà la partecipazione musicale e coreografico delle Majorette Afrodite. Previste inoltre letture e poesia e la terza edizione del prestigioso premio culturale Per Gioco, in ricordo di Giorgio Gioco. Alla presenza delle maschere di Verona e provincia si passerà al rito dell’investitura di Simeon de l’Isolo, maschera che sarà rivestita da Ferdinando Bussola. Saranno presenti rappresentanti del mondo del volontariato, dei gruppi e associazioni che operano nel territorio e dell’amministrazione.

“Ringrazio il Comitato organizzatore, Roberto Villa e i volontari per il costante impegno nel quartiere, che promuove coesione sociale e vivacità culturale attraverso iniziative di grande valore comunitario. Auguro al 53^ Simeon de l’Isolo i più calorosi e sinceri auguri per un mandato ricco di entusiasmo, creatività e spirito comunitario”, dichiara Andrea Avanzi, consigliere e presidente della Commissione V della Circoscrizione 1^.