Franco, 60 anni, paziente veronese malato di tumore, per otto ore ha atteso una barella, sdraiato a terra al pronto soccorso.

E’ rimasto sdraiato per terra per oltre otto ore, in attesa di ottenere una barella, sul pavimento del pronto soccorso dove era andato a causa dei forti dolori provocati da un tumore. È quanto accaduto a Franco, 60 anni, paziente veronese, all’ospedale Principe di Piemonte di Senigallia. L’episodio, documentato da una fotografia scattata dalla moglie Cecilia, ha sollevato forti polemiche e innescato verifiche interne all’Azienda sanitaria territoriale di Ancona.

Secondo il racconto della donna, la coppia è arrivata in pronto soccorso alle 8.20. Il catetere è stato applicato solo dopo tre ore, mentre l’ecografia è avvenuta cinque ore più tardi. Nell’attesa, l’uomo, impossibilitato a restare seduto, si è steso a terra su una coperta, con la flebo collegata. La barella è arrivata solo intorno alle 16.

La direzione dell’Ast ha disposto accertamenti immediati, definendo l’accaduto di “straordinaria gravità” e assicurando che una situazione simile non si era mai verificata nella struttura.