Per Casa e Cortile di Giulietta ok in commissione Cultura del comune di Verona alla nuova gestione e percorso di ingresso.

La proposta di deliberazione sul Cortile di Giulietta è stata approvata in commissione Cultura del comune di Verona con 7 voti favorevoli e 4 contrari ed è ora pronta per l’esame del consiglio comunale, al termine di due sedute e di un confronto definito acceso.

Al centro del provvedimento c’è la gestione della sicurezza e dei flussi turistici, tema che da oltre quindici anni impegna l’amministrazione comunale. Come spiegato dall’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi, la soluzione individuata nasce dall’analisi delle sperimentazioni passate, in particolare quella avviata nel Natale 2022, ritenuta positiva anche dall’opposizione. Il nuovo assetto prevede l’ingresso al Cortile dal Teatro Nuovo, non solo come via di accesso ma come percorso museale in grado di valorizzare il mito di Giulietta e di ridurre la pressione su via Cappello, come indicato anche dalla Questura.

L’amministrazione Tommasi ha puntato su un modello che garantisce il pieno avallo della Soprintendenza e mantiene la Casa di Giulietta interamente pubblica, con il Comune titolare del bene, della supervisione culturale e della biglietteria, inserita nel circuito dei Musei Civici. La gestione operativa viene affidata a partner culturali di rilievo: la Società del Teatro Nuovo e la Fondazione Atlantide – Teatro Stabile di Verona, chiamate a occuparsi di servizi, flussi e allestimento museale, riconoscendo al contempo i diritti di comproprietà sul Cortile.

I ricavi per il comune di Verona.

Dal punto di vista economico, il Comune stima ricavi complessivi di circa 2,3 milioni di euro, con un margine aggiuntivo superiore ai 400mila euro per le casse comunali. I costi di gestione, pari a circa 995mila euro più Iva, e il 45% dei margini vengono riconosciuti ai partner culturali come compenso per servizi esternalizzati e investimenti strutturali.

L’obiettivo dichiarato è arrivare, già dalla prossima stagione turistica, a un sito più ordinato, sicuro e regolamentato, in linea con quanto avviene in molte città europee, migliorando la qualità dell’esperienza dei visitatori e tutelando uno dei luoghi simbolo di Verona.