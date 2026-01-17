Verona, lavori al ponte di via San Marco dal 19 gennaio: restringimento della carreggiata fino al 30 marzo.
Dal 19 gennaio al 30 marzo, salvo imprevisti, vengono eseguiti lavori di rifacimento dei parapetti sul ponte di via San Marco (attraversamento canale Camuzzoni) a Verona.
L’intervento si svolge in due fasi e interesserà progressivamente: dal 19 gennaio al 23 febbraio i marciapiedi di monte, e dal 23 febbraio al 30 marzo i marciapiedi di valle. I lavori comportano il restringimento della carreggiata lungo il ponte, che resterà sempre transitabile con una corsia per senso di marcia.