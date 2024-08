Ustionato dal metallo fuso in acciaieria a Brescia, operaio trasportato a Verona

E’ in gravissime condizioni l’operaio 48enne ustionato dal metallo fuso in un’acciaieria a Brescia e trasportato all’ospedale di Verona.

Un operaio di 48 anni, di origini pachistane, gravemente ustionato in un incidente sul lavoro, è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Il 48enne è rimasto vittima di un infortunio in una acciaieria di Ospitaletto, nel Bresciano, avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 31 agosto.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, si sarebbe verificata un’esplosione improvvisa durante le operazioni di caricamento del materiale ferroso all’interno di un altoforno. La fiammata avrebbe in questo modo investito l’operaio che sarebbe entrato in contatto anche con il metallo fuso. Sul posto i vigili del fuoco e l’Ats di Brescia.