Verona, sorpresa dai vigili in zona Stadio con arnesi da scasso.

Girovagava in zona Stadio attrezzata di due cacciaviti, chiavi inglesi, forbicina e pinzetta, tutti arnesi atti allo scasso. Una donna macedone di 26 anni è stata fermata sabato pomeriggio da una pattuglia in borghese in servizio allo Stadio, che l’ha subito accompagnata al Comando per le operazioni di identificazione. Insieme a lei, un 15enne croato che è stato invece portato in una struttura protetta per ulteriori accertamenti.

Dalle verifiche con fotosegnalamento e con i riscontri sulla banca dati della Polizia scientifica, è emerso che la donna risulta avere numerosi ‘alias’ e molti precedenti per reati contro il patrimonio nelle Marche, in Campania e in Lombardia. Inoltre, a suo carico c’è anche un ordine di carcerazione dovendo scontare un anno e 4 mesi per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

