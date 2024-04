Tamponamenti sull’autostrada A4 tra Soave e Verona est, lunghe code direzione Milano.

Mattinata decisamente difficile quella di oggi, mercoledì 17 aprile, per gli automobilisti sull’autostrada A4: una serie di piccoli incidenti e tamponamenti tra i caselli di Soave e Verona est, per fortuna senza gravi conseguenze e dovuti con ogni probabilità al traffico particolarmente intenso, ha infatti causato lunghe code, fino a 8 chilometri, in direzione Milano.