Spruzzato spray al peperoncino all’istituto Marconi di piazzale Guardini a Verona: otto persone finiscono in ospedale.

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, venerdì 30 maggio, all’istituto Marconi di piazzale Guardini, a Verona: secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto, intorno alle 12.30 sarebbe stato spruzzato dello spray al peperoncino all’interno della scuola.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e numerosi mezzi del Suem 118. Sono 8 le persone intossicate dallo spray e trasportate precauzionalmente negli ospedali di Borgo Trento, Borgo Roma e Negrar: tre in codice giallo e cinque in codice verde. Presenti, per ricostruire quanto accaduto, anche i carabinieri.

