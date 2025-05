L’Estate Teatrale Veronese al bastione delle Maddalene: gli over 50 saranno tirati in “ballo”.

L’Estate Teatrale Veronese esce dal suo tradizionale scenario del Teatro Romano e si apre alla città dal 15 al 27 luglio, tre spettacoli tra teatro e danza andranno in scena nel suggestivo Bastione delle Maddalene, all’interno del Parco della Provianda, nuovo spazio rigenerato e ora anche teatro di cultura e creatività.

Omaggio a Simoni.

L’edizione 2025 si apre con un omaggio al fondatore del festival, Renato Simoni, a 150 anni dalla sua nascita. Il 15 e 16 luglio, lo spettacolo “Soirée Renato Simoni – La logica di un tramonto” vedrà protagonista l’istrionico Luca Scarlini, in un ritratto scenico che ripercorre la vita del grande critico e autore veronese, ideatore della rassegna nel 1948 e autore del libretto della Turandot di Puccini.

In “ballo” gli over 50.

Dal 19 al 22 luglio spazio alla danza partecipata con “Shakespeare in Dream”, un progetto coreografico gratuito e aperto ai cittadini over 50, anche senza esperienze pregresse. Ideato da Marcella Galbusera per Arte3, con il supporto di coreografi, psicoterapeuti e musicisti, l’iniziativa vuole promuovere l’inclusione e il benessere sociale attraverso il sogno e la danza. Le iscrizioni sono aperte fino al 12 giugno. Per candidarsi cliccare qui.

L’arte salvifica.

Chiude la rassegna “Shakespeare in Blood”, dal 25 al 27 luglio, firmato da Laura Corradi per Ersiliadanza. Lo spettacolo, in prima nazionale, reinterpreta i grandi drammi del Bardo per riflettere sul potere salvifico dell’arte in tempi di violenza e guerra.

La rassegna “ETV in Town”, realizzata dal Comune di Verona con Arteven, Ministero della Cultura, Regione Veneto e diversi sponsor, porta così il teatro in uno spazio nuovo della città.