Verona lancia l’app Acquolina: ristoranti, eventi a portata di click

Verona ha l’Acquolina, la nuova app che ti guida tra sapori ed eventi del territorio.

Nasce l’app “Acquolina” a Verona: è la piattaforma che promuove ristorazione e turismo nel territorio veronese. Un nuovo strumento digitale quindi, arriva nel panorama turistico veronese con l’obiettivo di valorizzare la ristorazione locale e migliorare l’esperienza di turisti e cittadini: si chiama Acquolina, ed è una progressive web app (PWA) pensata per unire gusto, territorio e innovazione.

Lanciata ufficialmente nella sede di Confcommercio Verona, la piattaforma è frutto di un progetto condiviso tra Verona Tourism Bureau, VeronaUp, Confcommercio Verona, Fipe e Federalberghi, con il contributo della Camera di Commercio di Verona. A realizzarla è stata la società Bentobox.

Cosa offre Acquolina.

Acquolina si rivolge a ristoratori, turisti e residenti con tre obiettivi principali.

Offrire uno strumento efficace per promuovere le attività di ristorazione della provincia.

della provincia. Raccontare e valorizzare le eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio.

del territorio. Rendere accessibile l’esperienza digitale senza bisogno di scaricare un’app.

Grazie a un‘interfaccia intuitiva, Acquolina permette di cercare ristoranti per tipologia di cucina, atmosfera, fascia di prezzo e posizione, sia in formato lista sia su mappa. Un quiz interattivo aiuta l’utente a individuare il locale più adatto ai propri gusti, mentre le schede dei ristoranti offrono menu aggiornati, foto, video, recensioni e la possibilità di prenotare direttamente via telefono o WhatsApp.

I ristoratori possono aggiornare in tempo reale la disponibilità dei tavoli, migliorando l’organizzazione e la visibilità online.

Il magazine digitale.

Oltre alla funzione guida gastronomica, Acquolina ospita un magazine dedicato alle tradizioni locali, alle eccellenze del territorio e agli eventi nelle sette aree della provincia: Verona, Lago di Garda, Valpolicella, Soave, Lessinia, Pianura dei Dogi. Una sezione specifica è dedicata alle esperienze filtrabili per tipologia.

Progetto per il rilancio del turismo veronese.

Acquolina si inserisce nel più ampio progetto di rilancio del turismo scaligero, che recentemente ha visto la nascita del Verona Garda Convention Bureau, un nuovo soggetto dedicato alla promozione del territorio nel settore MICE (Meeting, Incentive, Congressi ed Eventi).

Nel 2024, la provincia di Verona ha registrato oltre 19 milioni di presenze turistiche, con picchi nel territorio gardesano (14,7 milioni), seguito dalla città di Verona (3,1 milioni) e dalle principali zone vinicole e rurali. Il comparto MICE rappresenta già il 25,5% delle prenotazioni alberghiere, con punte oltre il 50% durante eventi di grande richiamo.

Verona è oggi 20esima tra le città più attrattive a livello globale per i congressi internazionali, secondo i dati ICCA 2024. L’Italia, nel complesso, è seconda al mondo dopo gli Stati Uniti per numero di congressi, e terza per eventi nel settore tecnologico e medico-scientifico.

Infrastrutture pronte e una visione condivisa.

Il sistema veronese dispone di 2.000 strutture ricettive solo nel Comune, 130.000 posti letto in provincia, 50 location per eventi con 280 sale e 28 centri congressuali e dimore storiche. A coordinare le risorse è la Destination Verona & Garda Foundation, partecipata dai Comuni e dalla Camera di Commercio, che si occupa di accoglienza, informazione e promozione integrata del territorio.

Già attiva.

Acquolina è già attiva e disponibile via web per chiunque voglia scoprire i sapori, le storie e i luoghi del Veronese.