Truffa ai danni di un’anziana a Sorgà: un uomo e una donna, finti carabinieri, si fanno consegnare 1.200 euro. Arrestati.

Di nuovo la truffa dei finti carabinieri ai danni di una persona anziana. Con uno stratagemma ben orchestrato, una coppia di truffatori è riuscita a raggirare una 76enne di Sorgà fingendosi appartenenti all’Arma dei carabinieri. Lunedì 26 maggio, come riporta La Gazzetta di Mantova, la donna è stata contattata telefonicamente da un falso maresciallo. Il quale le ha riferito che una parte della refurtiva di una rapina poteva trovarsi nella sua abitazione. Poco dopo una complice, spacciandosi per carabiniera, è entrata in casa e si è fatta consegnare denaro e gioielli, per un valore di circa 1.200 euro.

Scoperta la truffa, la vittima ha avvisato i carabinieri. I militari di Porto Mantovano hanno intercettato l’auto dei due sospetti, che hanno tentato inutilmente di disfarsi della refurtiva. Arrestati un uomo di 50 anni e una donna di 41, entrambi residenti nel Napoletano. A bordo della vettura a noleggio sono stati trovati telefoni usati per truffare, liste di potenziali vittime e un vademecum con istruzioni dettagliate per ingannare gli anziani. Fondamentale per le indagini l’analisi dei sistemi di videosorveglianza e delle testimonianze raccolte.