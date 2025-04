Ancora spray al peperoncino nelle scuole veronesi: dopo Isola, tocca all’alberghiero di Valeggio.

Mattinata movimentata all’Istituto Professionale Alberghiero “Carnacina” di Valeggio sul Mincio: sparato spray al peperoncino. Intorno alle 8 è scattato l’allarme che ha subito messo in moto vigili del fuoco e 118. A creare il caos, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un ragazzo che avrebbe spruzzato la sostanza urticante probabilmente per gioco.

Due mezzi dei pompieri da Bardolino e Verona, sono arrivati sul posto per mettere in sicurezza e arieggiare l’edificio. Sono cinque gli studenti che hanno accusato sintomi lievi, come bruciore agli occhi e alla gola, e sono stati assistiti dai soccorritori. Quattro di loro sono stati portati precauzionalmente in ospedale per un controllo.

Nessuno ha riportato conseguenze gravi, ma l’episodio ha destato preoccupazione, anche perché si tratta del secondo caso simile in pochi giorni nella provincia di Verona. La settimana scorsa, infatti, un caso analogo era successo in una scuola a Isola della Scala.

La dirigenza dell’Ipsar ha avviato le verifiche interne per risalire al responsabile e valutare eventuali provvedimenti disciplinari.