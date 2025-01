Spaccio in via XX Settembre e al parco di San Giovanni Lupatoto: due arresti

Due uomini sono stati arrestati per spaccio, uno in via XX Settembre a Verona e un altro nel parco a San Giovanni Lupatoto.

Nel corso dei servizi di controllo svolti durante il passato fine settimana, i carabinieri di Verona hanno arrestato due cittadini per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

In via XX Settembre, la Sezione Radiomobile ha fermato un 47enne nigeriano, mentre si aggirava con circospezione lungo l’arteria. All’atto del controllo, lo straniero ha tentato di aggredire i militari e dopo essere stato bloccato, è stato trovato in possesso di 13 involucri contenenti eroina e 16 dosi di cocaina.

A San Giovanni Lupatoto, e più precisamente nel “area giochi” del parco di via Don Primo Mazzolari, i carabinieri della locale Stazione hanno sorpreso un 26enne marocchino che sostava li, occultando negli abiti circa 23 grammi di hashish, suddivisa in due involucri.

Entrambi gli stranieri, dopo l’arresto, sono stati giudicati con rito direttissimo presso il Tribunale di Verona. Al cittadino nigeriano, è stata comminata la misura cautelare del “divieto di dimora nel comune di Verona”, in attesa dei termini a difesa. Al cittadino marocchino è stata comminata la misura dell’ “obbligo di presentazione alla pg”, in attesa dei termini a difesa.