Nevicata in Lessinia oltre i 1.500 metri, si battono le piste da fondo

Nevicata nella notte in Lessinia oltre i 1,500 metri, verso la riapertura delle piste da fondo del comprensorio di San Giorgio.

Nevicata nella notte in Alta Lessinia, sopra i 1.500 metri. Il manto nevoso che era già presente è stato arricchito da una ventina di centimetri di neve fresca, che si è ora trasformato in nevischio, ma le condizioni restano favorevoli per gli appassionati degli sport invernali.

Gli operatori del comprensorio di Malga San Giorgio sono già al lavoro con la battitura delle piste, in modo da garantire la riapertura del circuito di sci di fondo, condizioni atmosferiche permettendo.

Neve fresca anche sulle montagne del Veneto e sulle Dolomiti. Il bollettino Arpav segnala 15 centimetri sul passo Falzarego e 19 centimetri sulle Pale di San Martino. Sull’Altopiano di Asiago i centimetri di neve fresca sono 11 centimetri a Cima XII e 10 a Campomolon; tornando sulle montagne veronesi, ci sono 13 centimetri di neve fresca sul Monte Baldo.