Beccato a spacciare cocaina a Porta Vescovo, 25enne arrestato e liberato

Verona, trovato con cinque dosi di cocaina a Porta Vescovo: 25enne arrestato per spaccio.

La notte tra il 18 e il 19 novembre, a Veronetta, vicino a Porta Vescovo, i carabinieri di Verona hanno arrestato un giovane 25enne di origini albanesi, per violazione della normativa sugli stupefacenti.

Fatale per il giovane è stato il nervosismo mostrato quando, alla vista dell’auto di pattuglia, ha tentato di allontanarsi frettolosamente. Bloccato poco distante dai militari insospettiti dal suo comportamento, è stato trovato in possesso di poco meno di due grammi e mezzo di cocaina, già suddivisa in cinque bustine pronte per essere spacciate. La circostanza, unita alla mancanza di un lavoro e di una dimora stabile da parte del fermato, ingeneravano nei militari la convinzione che lo stesso fosse proprio dedito all’attività di spaccio, motivo per cui decidevano, sentito il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Verona, di arrestarlo per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arrestato è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della caserma di via Salvo d’Acquisto, e nella mattinata odierna è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Verona il quale ha convalidato l’arresto, rinviato l’udienza a marzo 2025 e disposto la liberazione.