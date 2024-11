Spacca i vetri e ruba nelle auto in sosta al Chievo, arrestato 29enne

Un 29enne è stato arrestato con l’accusa di aver rubato sulle auto in sosta nella zona di piazza Chievo, a Verona.

Nella prima mattinata di oggi, giovedì 28 novembre, in piazza Chievo a Verona, i carabinieri di Verona, su segnalazione di un cittadino, sono intervenuti a seguito di tentativi di furto su alcune auto in sosta. Giunti sul luogo i carabinieri, grazie alle indicazioni fornite, si mettevano alla ricerca dell’uomo che individuavano immediatamente dopo nelle vie adiacenti a piazza Chievo con ancora in mano la refurtiva. Il giovane 29enne extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale, veniva identificato e sottoposto a perquisizione personale nel corso della quale, oltre al rinvenire i beni asportati da una delle auto, veniva trovato in possesso di un frangivetro di colore arancione.

Il 29enne veniva quindi dichiarato in arresto poiché gravemente indiziato di aver commesso un furto aggravato su autovettura e per il tentativo su altre.

L’arrestato è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della caserma di via Salvo d’Acquisto, e nella mattinata odierna è stato condotto innanzi il Giudice del Tribunale di Verona il quale ha convalidato l’arresto, rinviato l’udienza a gennaio 2025 e applicato al giovane la misura cautelare della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.