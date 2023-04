Scooter contro auto, tragico incidente mortale a Sona

Incidente mortale a Sona.

Drammatico incidente mortale nella serata di oggi, mercoledì 19, a Sona. Secondo quanto ricostruito intorno alle 19.30 un uomo in sella a uno scooter si è scontrato con un’auto, per cause ancora da accertare, mentre percorreva via Giarola.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e soccorritori del 118 con ambulanza e automedica. Per lo scooterista, però, non c’era più nulla da fare, troppo gravi le ferite subite nello scontro. Il conducente dell’auto è stato portato in codice verde al Magalini di Villafranca. Presente, per ricostruire la dinamica dell’incidente, la polizia stradale.

(notizia in aggiornamento)