Sciatrice veronese salvata con la motoslitta.

E’ una giovane sciatrice veronese di 17 anni la vittima di un brutto capitombolo che poteva costarle caro, capitato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29, sulle nevi di Passo Valles, in Trentino. Come riferisce Il Gazzettino, la giovane stava scendendo in compagnia di alcuni amici lungo la cosiddetta pista degli innamorati, che però risulterebbe attualmente chiusa, a 1.800 metri di quota.

Improvvisamente la ragazza è però caduta rovinosamente, riportando la probabile frattura a una gamba. Allertati, i soccorsi sono prontamente intervenuti sul posto, e la 17enne dopo essere stata immobilizzata e assicurata alla barella è stata riportata a valle con la motoslitta della polizia, per poi essere affidata all’ambulanza del 118.