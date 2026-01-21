E’ stato ritrovato a Milano Diego Baroni, il 14enne scomparso da casa dallo scorso lunedì.

E’ stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 21, a Milano, Diego Baroni, il 14enne che era scomparso dalla sua casa di Pozzo di San Giovanni Lupatoto lo scorso lunedì 12 gennaio. A ritrovarlo è stata la polizia, che lo ha rintracciato nel capoluogo lombardo, all’interno di una Casa di comunità in via Livigno, alla quale lui stesso si sarebbe rivolto. Il ragazzo è stato portato negli uffici della Procura di Milano, sta bene.

La mamma del ragazzo, Sara, che in questi giorni aveva lanciato numerosi appelli per la ricerca del figlio, si è messa subito in viaggio destinazione Milano per riportarlo a casa.

A dare conferma del ritrovamento è lo stesso comune di San Giovanni Lupatoto: “Il ritrovamento del ragazzo e la notizia che si trovi attualmente presso la Procura di Milano rappresentano un momento di grande sollievo per l’intera comunità”.

++ notizia in aggiornamento ++