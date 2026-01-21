Sicurezza a Verona: raffica di controlli e sanzioni, nel mirino soste selvagge e degrado.

Polizia Locale di Verona in azione per la sicurezza e bilancio sinistri: 200 multe per divieto di sosta e controlli antidroga a Porta Vescovo. Prosegue l’attività della Polizia Locale di Verona, impegnata in un’ampia operazione di controllo del territorio che spazia dalla gestione dei grandi cantieri alla sicurezza stradale, fino al contrasto del degrado urbano.

Obiettivo Milano-Cortina: Piazza Bra si prepara.

A meno di 40 giorni dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, l’area di piazza Bra è diventata il fulcro delle attività di allestimento. Le pattuglie hanno fornito assistenza costante ai mezzi della Fondazione Milano-Cortina, garantendo al contempo la fluidità della viabilità nei principali cantieri che interessano il cuore della città.

Sicurezza Stradale: multe, rimozioni e controlli ai minori.

Nelle ultime 24 ore, gli agenti hanno messo in atto una stretta contro l’indisciplina al volante. Sono stati sanzionati 203 veicoli per divieto di sosta, confermando la cattiva abitudine di parcheggiare al di fuori degli stalli consentiti. In corso Porta Nuova e in altri quartieri si è reso necessario l’intervento del carro attrezzi per sette rimozioni forzate a causa di gravi intralci alla circolazione.

Il bilancio dei controlli stradali, effettuati su 435 veicoli.

19 sanzioni per mancata revisione.

per mancata revisione. 2 veicoli sequestrati per assenza di copertura assicurativa.

sequestrati per assenza di copertura assicurativa. 3 sanzioni a conducenti di monopattini, di cui tre minorenni, sorpresi senza casco o a trasportare un passeggero.

La cronaca degli incidenti

Sul fronte dei sinistri stradali, le ultime 24 ore hanno registrato un unico incidente in via Tevere (altezza civico 37). Lo scontro ha coinvolto una Lancia, una moto Keeway e una Skoda Fabia in sosta. Il motociclista è stato trasportato in ospedale con ferite lievi. Entrambi i conducenti sono risultati negativi al test “alcoblow”. Dall’inizio dell’anno sono già 65 gli incidenti rilevati, di cui 42 con feriti (inclusi 9 pedoni e 8 ciclisti), fortunatamente nessuno in gravi condizioni.

Contrasto al degrado e lotta allo spaccio

L’attività di sicurezza urbana ha portato all’identificazione di 33 persone. Sono state contestate 10 violazioni al regolamento di polizia urbana per bivacchi e situazioni di degrado. Particolare attenzione è stata rivolta al sottopasso di Porta Vescovo, dove sono state identificate sei persone segnalate per il consumo di sostanze stupefacenti. Controlli mirati hanno interessato anche la zona della Stazione e piazzale XXV Aprile.