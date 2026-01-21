Amleto diventa un Talent Show: la sfida per il titolo di Principe di Danimarca sbarca al Camploy.

Un Amleto come non lo avete mai visto, sospeso tra l’esperimento di laboratorio e il talent show, approda al Teatro Camploy il 23 gennaio alle ore 20.45. L’appuntamento si inserisce nella rassegna “L’Altro Teatro – Come As You Are”, curata dal Comune di Verona in collaborazione con Arteven e con la direzione artistica di Fabrizio Arcuri, un percorso dedicato ai linguaggi più innovativi della scena contemporanea.

La sfida: chi sarà il prossimo Amleto?

A firmare questa originalissima versione è CollettivO CineticO, storica compagnia guidata dalla coreografa Francesca Pennini, già vincitrice del Premio UBU e del Premio Nazionale dei Critici di Teatro. La scena si trasforma in un’arena dove attori professionisti, dilettanti e personaggi improbabili — selezionati attraverso una call e dotati solo di un “manuale di istruzioni” ricevuto due settimane prima — si contendono il ruolo di protagonista.

I candidati, che salgono sul palco senza sapere cosa li aspetta, devono affrontare sfide fisiche e vocali guidati da una voce fuori campo. Il verdetto finale spetta però esclusivamente al pubblico in platea, che attraverso il voto elegge l’unico “superstite” e vincitore del titolo di Amleto per quella serata.

Shakespeare e l’indagine comportamentale.

Lo spettacolo non è solo una parodia dei format televisivi, ma un’indagine profonda sul dubbio e sulla responsabilità dell’agire. Il celebre monologo “essere o non essere” diventa il pretesto per esplorare la fragilità dell’individuo e la natura stessa del teatro. Attraverso un mix di danza, performance art e citazioni, il testo shakespeariano si frantuma per ricomporsi in uno show ogni sera diverso e imprevedibile.

Novità: l’incontro nel foyer.

Per chi desidera approfondire il processo creativo dietro questa performance, è prevista una novità: alle ore 19, poco prima dello spettacolo, si terrà nel foyer del Teatro Camploy un incontro con la Compagnia aperto al pubblico. Sarà un momento di dialogo informale per conoscere da vicino il lavoro di Francesca Pennini e dei suoi performer.