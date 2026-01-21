Dagli adolescenti ai senior: l’Università del Tempo Libero apre le porte a tutto il quartiere delle Golosine.

L’offerta culturale del quartiere Golosine si arricchisce con la nuova programmazione dell’Università del Tempo Libero Scaligera. Presso l’Istituto Virgo Carmeli di via Carlo Alberto 26, sono ufficialmente aperte le iscrizioni a un percorso pensato per stimolare la curiosità, il dialogo e l’approfondimento permanente, rivolto a una platea vasta ed eterogenea.

Un’offerta per tutte le generazioni.

Sotto la referenza della professoressa Federica Fasani, l’UTL Scaligera si propone come un luogo di incontro intergenerazionale. Una delle particolarità di questa edizione è l’apertura ai minori dai 14 anni in su, che potranno partecipare alle attività previa autorizzazione firmata dai genitori, affiancandosi agli utenti storici in un’ottica di scambio culturale continuo. Per garantire la qualità della didattica e il coinvolgimento dei partecipanti, i corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di 14 iscritti.

Come iscriversi: orari e modalità.

Per facilitare l’adesione, l’organizzazione ha previsto diverse modalità di iscrizione, sia digitali che fisiche.

In presenza: è possibile recarsi presso l’Istituto Virgo Carmeli ogni lunedì dalle 12:00 alle 13:00, oppure il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle 16:15 alle 17:15.

è possibile recarsi presso l’Istituto ogni lunedì dalle 12:00 alle 13:00, oppure il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle 16:15 alle 17:15. Via Mail: scrivendo all’indirizzo utl.scaligera@culturaevalori.it è possibile richiedere il modulo di iscrizione, che dovrà poi essere riconsegnato via posta elettronica o direttamente in portineria presso la struttura.

Per completare la procedura è necessario sottoscrivere la scheda dedicata e versare la quota di partecipazione, che può essere corrisposta tramite bonifico bancario o direttamente in sede.

Note tecniche e organizzative

La segreteria dell’UTL Scaligera specifica che gli iscritti verranno contattati solo in caso di mancata attivazione del corso prescelto. Inoltre, eventuali variazioni di programma saranno prontamente comunicate agli utenti, ricordando che la quota versata non è rimborsabile qualora si decida di sospendere la frequenza alle lezioni.

Per ulteriori informazioni, oltre al contatto e-mail, è disponibile il numero di cellulare dedicato 393 4532899.