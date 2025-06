Rischio annegamento nel lago di Garda, a Lazise.

Rischio annegamento a Lazise: è successo intorno alle 21.30 della serata di ieri, sabato 28 giugno. L’allarme è scattato in via Riare a Lazise, per una persona che stava rischiando di annegare.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica. La persona con sindrome da annegamento è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Borgo Trento a Verona.