Un guasto ai radar ha causato ritardi e cancellazioni negli aeroporti del nord Italia. Pesanti disagi e ritardi nei voli anche al Catullo.



Serata decisamente difficile per i viaggiatori quella di ieri, sabato 28: una grave interruzione della connettività radar Enav ha causato pesanti disagi negli aeroporti del nord Italia, prima al nord est e poi al nord ovest, con oltre 300 voli coinvolti, colpendo anche lo scalo Valerio Catullo di Verona.

Dalle 20 alle 22.30, numerosi voli sono stati cancellati o hanno subito ritardi significativi. Dopo un’ora e mezza, sono ripartiti i primi voli, prima di un nuovo stop, mentre i tecnici Enav lavoravano per il ripristino della piena normalità.

In particolare, al Catullo i voli da e per Palermo, Bari, Sicilia e Francia hanno registrato pesanti ritardi, mentre le tratte per Tirana e Birmingham sono state annullate. I passeggeri hanno ricevuto voucher per alloggi temporanei, ma molti sono rimasti accampati in aeroporto in attesa di partire.

Soltanto poco prima della mezzanotte in una nota l’Enav comunicava che “grazie al tempestivo intervento del proprio personale tecnico-operativo, la problematica di trasmissione dati e connettività riscontrata presso il Centro di Controllo d’Area di Milano è stata risolta”.