Manifestazione in piazza dei Signori a Verona per Gaza e per la Palestina.

Basta guerra, e basta alla tragedia di Gaza: sono queste le parole d’ordine che nella serata di oggi, sabato 28, hanno portato centinaia di veronesi in piazza dei Signori. Basta “alla catastrofe umana che si sta consumando a Gaza. Un’aggressione e un bombardamento senza fine che ha devastato ospedali, scuole, radendo al suolo interi quartieri e sfollando una intera popolazione, oggi senza cibo, cure mediche e aiuti umanitari”.

Più di cento le associazioni cittadine che hanno aderito alla manifestazione. Presente in piazza, tra gli altri, anche l’assessore ai Diritti umani Jacopo Buffolo.

Testo dell’appello.

“Scendiamo in piazza per fermare la catastrofe umanitaria senza precedenti che si sta consumando a Gaza e che è sotto gli occhi del mondo intero.

Ospedali bombardati, scuole distrutte, interi quartieri rasi al suolo. Una popolazione intera sfollata, umiliata, privata di cibo, cure mediche, aiuti umanitari. Condanniamo senza esitazioni l’attacco di Hamas del 7 ottobre, ma non possiamo più restare in silenzio di fronte alla spirale di morte, vendetta e violazioni del diritto internazionale: il governo israeliano va fermato.

L’escalation con l’Iran, il rischio di un conflitto più ampio, l’inasprirsi delle violenze in Cisgiordania e in Libano, ci dicono che il tempo della pace non può più aspettare.

Chiediamo alle istituzioni italiane, europee ed internazionali:

Il cessate il fuoco immediato

La protezione della popolazione civile

Il rispetto del diritto internazionale e il riconoscimento dello Stato di Palestina

La liberazione di tutti gli ostaggi e prigionieri politici

L’ingresso degli aiuti umanitari

Lo stop alla vendita e all’acquisto di armi con Israele

L’introduzione di sanzioni contro il governo israeliano e i coloni responsabili delle violenze nei territori occupati

Il pieno sostegno alla Corte Penale Internazionale

Verona non vuole essere spettatrice. Alziamo la voce per la pace, la giustizia, la dignità della vita. Restiamo uniti, restiamo umani”.

Elenco delle realtà aderenti.

1. ACLI Verona

2. Afroveronesi

3. Agorà degli abitanti della Terra

4. ANED Sezione “Gino Spiazzi”

5. Arcigay – Pianeta Milk

6. ANPI Verona

7. ARCI Legnago

8. ARCI Verona

9. Assopace Verona

10. Associazione “Isolina e…”

11. Associazione La Fraternità Verona

12. Associazione Nissa

13. Associazione per la pace tra i popoli Verona

14. Associazione per la pace Verona

15. Associazione Sulle orme ODV

16. Associazione Ventiventi

17. Attac Verona

18. Azione Comunitaria

19. Beati i costruttori di pace Verona

20. CESTIM Verona

21. CGIL Verona

22. Chiesa Valdese

23. Cipax Centro Interconfessionale per la pace Aps

24. Circolo Arci Yanez

25. Circolo culturale Rossi da brodo

26. Circolo Laudato Sì Verona Est

27. Comitato Veronese per le iniziative di pace

28. Comunità di Base e CIPAX Centro interconfessionale Pace Verona

29. comunità Emmaus di Villafranca

30. Conferenza delle Donne democratiche (Circolo donne PD Vr)

31. Cooperativa la casa per gli immigrati

32. Cooperativa Sociale Multiforme

33. Democrazia Solidale DemoS Verona

34. Donne In Nero

35. Europa Verde Verona e Provincia

36. Famiglie Italo Palestinesi

37. Fondazione Centro Studi Doc ETS

38. Fondazione Nigrizia Onlus

39. Fraternità OdV

40. Giovani Democratici Verona

41. Gruppo Ricerca Danze Popolari APS

42. Gruppo Volontari Emergency Verona

43. Il Mondo di Irene

44. Labnormal

45. La guccinata

46. Le Fate ETS

47. Legambiente Verona

48. Legacoop Veneto

49. Libera Verona

50. Lista Damiano Tommasi Sindaco

51. MAG Verona – – Mutua Per L’autogestione Cooperativa Sociale

52. M.A.S.C.I Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani

53. Medici per Strada APS

54. Medici senza frontiere

55. Mediterranea

56. Microcosmo

57. Monastero del Bene Comune

58. Movimento 5 stelle Verona

59. Movimento Civico Traguardi

60. Movimento Nonviolento Verona

61. Oriel Aps

62. Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle Università

63. Osservatorio di Comunità, ricerca e azione per i diritti e i doveri sociali

64. Partito Comunista Italiano – Federazione di Verona

65. Partito Democratico Verona

66. Partito Socialista Italiano Verona

67. Pax Christi verona

68. PD 1° Circolo-Centro storico

69. PD Circolo di Albaredo

70. PD Circolo di Bovolone

71. PD Circolo di Castelnuovo del Garda

72. PD Circolo di Castagnaro

73. PD Circolo di Cerea

74. PD Circolo del Colognese

75. PD Circolo di Colognola ai Colli

76. PD Circolo di Fumane

77. PD Circolo di Lavagno – Mezzane

78. PD Circolo di Legnago “Claudio Marconi”

79. PD Circolo di Mozzecane

80. PD Circolo di Negrar

81. PD Circolo di Nogara, Gazzo e Sorgà

82. PD Circolo di Verona “Dino Carli”

83. PD Circolo di Verona – 8° Circoscrizione

84. PD Circolo di Verona – Verona Sud

85. PD Circolo di Vigasio

86. Possibile Verona

87. Progetto Mondo

88. Radici dei diritti (UniVr)

89. Rete civica Castel d’Azzano

90. Rete degli Studenti Medi Verona

91. Rifondazione Comunista Verona

92. Sbarre di zucchero APS

93. Sinistra Italiana Verona

94. UDU – Unione degli Universitari Verona

95. UIL Verona

96. Unione giovani di sinistra

97. Villa Buri Onlus

98. Vive Visioni- Progetto Ri-Ciak

99. Volt Verona