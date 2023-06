Lazise, bimbo di tre anni annega in piscina.

Non ce l’ha fatta il bimbo finito nella piscina a Lazise: è morto in ospedale. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 13. Intorno alle 17.30 un bimbo di appena 3 anni è finito in acqua in piscina ed è annegato. L’immediato intervento dei soccorritori del Suem 118, accorsi con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza, sembravano in un primo momento aver evitato il peggio, ma purtroppo non è andata così.

Il dramma è accaduto all’interno del complesso residenziale “Costa del Sole”, in una piscina privata di proprietà di una coppia di tedeschi (con due figli di 4 mesi e 3 anni), per cause riconducibili verosimilmente a un momento di disattenzione dei genitori. Il piccolo, dopo i primi tentativi del 118, è stato portato con l’elisoccorso a Borgo Trento, in gravissime condizioni, ed è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Sull’episodio, e su come sia potuto accadere, indagano anche i carabinieri.