Riva del Garda, mamma e papà scortati all’ospedale dalla polizia.

La fretta di nascere del piccolo Luca rischiava di fare un guaio: mamma Stefania e papà Matteo stavano correndo all’ospedale per partorire, ma si sono trovati imbottigliati nel traffico del lago di Garda, sponda trentina, a Riva del Garda. Il pericolo era quello di non arrivare in tempo, e partorire in macchina non è precisamente quello che una futura mamma si augura.

A soccorrere Stefania e Matteo sono però intervenuti Umberto e Daniele, agenti della polizia stradale di Trento, che hanno scortato fuori dall’ingorgo l’auto della partoriente e l’hanno fatta arrivare in tempo utile all’ospedale trentino. Dove pochi minuti dopo è nato il piccolo Luca.