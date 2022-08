A Verona e in altri 35 Comuni il contributo per le famiglie con bimbi 0-3 anni.

Bambini 0-3 anni, in arrivo a Verona e in provincia il contributo regionale destinato alle famiglie che hanno frequentato i servizi all’infanzia riconosciuti dalla Regione Veneto. Dagli asili nido al progetto Tempo per la Famiglia, il contributo andrà a coprire le spese già effettuate dalle famiglie con una sorta di rimborso spesa una tantum compreso tra 200 e 600 euro.

Il contributo sarà assegnato in funzione all’Isee e agli indicatori previsti dal Fattore Famiglia, la sperimentazione regionale che prevede interventi a sostengo della natalità e con parametri in grado di cogliere le molteplici dimensioni del bisogno. Tra queste, le famiglie numerose, genitori soli con figli a carico, presenza di disabilità all’interno del nucleo familiare, perdita del lavoro di uno dei genitori, presenza di figli gemelli.

Le domande vanno presentate dal 1° settembre al 15 ottobre seguendo le modalità indicate sul sito del Comune. Il contributo sarà concesso sulla base dell’ordine cronologico delle domande, da qui la necessità di informare la popolazione sull’importante opportunità. I fondi a disposizione dell’Ambito veronese, che oltre al Comune di Verona comprende altri 35 Comuni della provincia veronese capofila, sono di circa 600 mila euro.

I requisiti richiesti.

Possono quindi farne richiesta i nuclei familiari con un valore Isee non superiore a euro 20 mila (che sarà poi rideterminato in 15 mila euro con l’applicazione del Fattore Famiglia), il cui minore abbia frequentato un servizio per l’infanzia riconosciuto dalla Regione Veneto dal 1° settembre 2021, per almeno due mesi anche non consecutivi.

Il bando è stato presentato oggi in municipio dall’assessora alle Politiche educative e scolastiche.