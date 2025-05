Rapina ai danni della farmacia Agec di via Berardi al Chievo: si tratta dell’ottava rapina subita dalla stessa farmacia comunale.

Ancora una rapina messa a segno ai danni della farmacia comunale di via Berardi, al Chievo. Nei giorni scorsi si è infatti consumato l’ottavo colpo.

Secondo quanto ricostruito, erano da poco passate le 18 quando un uomo armato di coltello ha fatto irruzione all’interno della farmacia Agec, minacciando le farmaciste presenti e costringendole a consegnare l’incasso della giornata, pari a circa 700 euro. Dopo il colpo, il rapinatore si è dato alla fuga a bordo di una bicicletta, presumibilmente una delle bici pubbliche del Comune. Di lui, al momento, nessuna traccia.

Le telecamere di sorveglianza della zona avrebbero però ripreso l’intera scena, offrendo agli inquirenti un primo identikit: l’uomo sarebbe riconoscibile per alcuni tatuaggi visibili sul volto, dettaglio che potrebbe rivelarsi determinante nelle indagini avviate dalla polizia di Stato, che sta conducendo le indagini.

Le farmaciste, seppur sotto shock, non hanno riportato ferite. Si tratta, come detto, dell’ottava rapina subita dalla farmacia Agec di via Berardi. L’ultimo precedente risale al marzo 2024, quando un uomo con un casco integrale aveva fatto irruzione armato di pistola, portando via circa 400 euro. Anche in quel caso, nessun colpevole è stato individuato.