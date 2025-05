Ennesima raffica di incidenti sulle strade di Verona, tra auto abbandonate e guidatori ubriachi al volante.

Ancora “pirati” stradali e ubriachi alla guida, ennesima raffica di incidenti sulle strade di Verona: quattro gli interventi nelle ultime ore da parte delle pattuglie della polizia locale. Nella serata di venerdì un cittadino da via Brigata Robilant, a San Massimo, ha fornito la targa di un veicolo fuggito dopo un incidente: l’auto fuggita sarebbe una Chevrolet, che dopo aver tamponato una Skoda Fabia si sarebbe allontanata.

La pattuglia, terminati i rilievi, si è recata nell’abitazione del proprietario del veicolo che si è dato alla fuga, senza trovarlo. Il proprietario verrà sentito nelle prossime ore in via del Pontiere.

Un altro incidente è avvenuto in via Fenilon, al civico 29, dove una Citroen C3 si è schiantata contro un palo. Il conducente, riferisce la polizia locale di Verona, si è allontanato salendo su un altro veicolo. Il veicolo nel frattempo è stato portato via da un carroattrezzi giunto sul luogo. Sul posto però è rimasta la targa per cui il proprietario dovrà rispondere per non aver atteso l’arrivo delle forze dell’ordine e per i danni provocati. Infatti un palo della luce è rimasto gravemente danneggiato, così come la segnaletica verticale di presegnalamento dello stop.

Ubriachi al volante.

Nella notte infine un conducente nella zona di via Tevere è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico quattro volte oltre il limite. Mentre alle cinque di questa mattina, sabato 24, in via Caprara, una Yaris è uscita di strada in mezzo a un campo agricolo. Il conducente, neopatentato, aveva un tasso alcolemico di 1,40 gr/l. Le conseguenze saranno pesanti, oltre alla denuncia penale, almeno due anni di sospensione patente e altri due di ulteriore alcol-zero.

Da inizio anno salgono a 655 gli incidenti rilevati dalla polizia locale di Verona.