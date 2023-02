Provincia di Verona ancora fortunata al Lotto, vinti altri 19mila euro

Vinti 19mila euro al Lotto in provincia di Verona.

Il Lotto premia il Veneto con vincite complessive per 97.925 euro, e la fortuna bussa ancora in provincia di Verona. Come riporta Agipronews, a Montebelluna, in provincia di Treviso, un fortunato giocatore ha vinto 31.500 euro, mentre a San Martino di Lupari, in provincia di Padova, sono stati vinti 28.425 euro.

Altre due vincite da 19mila euro ciascuna sono state centrate a Belfiore, in provincia di Verona, e a Vicenza. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 152 milioni dall’inizio dell’anno.