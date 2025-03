Pirata della strada investe mamma e bimba sulle strisce e scappa

Un pirata della strada ha investito mamma e bimba sulle strisce in viale Palladio a Verona e si è dato alla fuga.

Un pirata della strada ha investito mamma e bimba sulle strisce a Verona, in viale Palladio, e si è dato alla fuga, senza fermarsi. E’ successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 marzo. Mamma e bimba stavano attraversano la strada all’incrocio tra viale Palladio e via Albere, quando l’auto pirata le ha investite.

Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 e la polizia locale di Verona. La piccola, portata in ospedale, non è fortunatamente in pericolo di vita. La polizia locale di Verona si è messa sulle tracce del pirata.