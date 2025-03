Arrivato l’ok per il Gran Carnevale di San Martino Buon Albergo

San Martino Buon Albergo: il Gran Carnevale con la sfilata serale è il 28 marzo.

San Martino Buon Albergo si prepara a festeggiare il Gran Carnevale: dopo che il maltempo ha costretto gli organizzatori ad annullare i festeggiamenti del 15 marzo, la tradizionale sfilata è stata riprogrammata per venerdì 28 marzo.

La sfilata, con i carri allegorici e le maschere provenienti da tutta la provincia sarà la sera. La festa inizierà alle 18, con suoni, colori, maschere, intrattenimento musicale. Non mancheranno i food truck nella piazzetta pedonale, il coinvolgimento delle associazioni del paese e lo stand enogastronomico della pro loco con gnocchi e bevande. Il mercatino di hobbistica e vintage, a differenza di quanto previsto inizialmente, sarà in piazza del Popolo invece che in Via Ponte.

La sfilata dei carri allegorici partirà da via Feniletto alle 20 per arrivare in Piazza del Popolo, con il Papà del Gnoco, il re del Carnevale veronese insieme alla sua corte, le majorette e tantissimi figuranti. L’evento si concluderà entro la mezzanotte.