È un 80enne il pirata della strada che ha investito mamma e bimba sulle strisce

Verona, è stato individuato il pirata della strada che ha investito mamma e figlia sulle strisce per poi fuggire senza fermarsi.

Gli esperti del Nucleo Infortunistica della polizia locale di Verona, grazie alle telecamere di videosorveglianza e ad analisi su possibili targhe, hanno individuato oggi l’autore della fuga ed omissione di soccorso avvenuta ieri pomeriggio in viale Palladio, con l’investimento di una mamma e una bambina di soli due anni, che ha riportato lesioni per fortuna non gravi.

L’uomo, un 80enne, a bordo di una autovettura di colore grigio non si è fermato ed è fuggito. E’ stato segnalato alla Procura della Repubblica per il reato previsto dall’art. 189 del codice della strada che prevede la reclusione fino a tre anni e la sospensione della patente fino a 5 anni.