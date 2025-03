Il tragico schianto all’incrocio di Arbizzano, chi era la vittima

Nicola Nichele, 53 anni, è la vittima del tragico incidente di Arbizzano: lavorava ad Atv, lascia la moglie e due figli.

E’ Nicola Nichele, 53 anni, la vittima del tragico scontro di Arbizzano. Lo schianto fatale è avvenuto intorno alle 13.30 di oggi, giovedì 20 marzo, nella frazione di Negrar, all’incrocio tra viale del Lavoro e via Da Vinci.

Nichele, che abitava a San Floriano, secondo quanto ricostruito stava percorrendo via Da Vinci in sella al suo moto scooter quando per cause ancora in via di definizione si è scontrato con un camion che proveniva dal senso opposto e stava attraversando l’incrocio. Un impatto che non ha lasciato scampo al 53enne.

Il commosso ricordo dei colleghi di Atv.

Nichele, che lavorava come capo meccanico all’Atv, l’azienda trasporti veronese, lascia moglie e due figli. E proprio Atv ha voluto lasciare un commosso ricordo del collega.

“Tutti noi colleghi di Atv ci stringiamo intorno alla famiglia di Nicola e alla moglie Elisa, per questa tragedia che ci lascia tutti sgomenti. Nicola era con noi da quasi trent’anni, ha visto crescere l’Azienda ed anche lui qui è cresciuto come persona e come lavoratore. Da molti anni responsabile del reparto carrozzeria, amava il suo lavoro che faceva con passione, senza mai risparmiarsi. Desideriamo ricordarlo come un collega stimato ma soprattutto come una persona dal cuore immenso, sotto una scorza fintamente burbera. Ci mancherà la sua allegria, la sua professionalità, la sua disponibilità verso gli altri”.