Scontro fatale all’incrocio di Arbizzano, morto un motociclista

Incidente ad Arbizzano, un morto.

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 20 marzo, ad Arbizzano: nello scontro tra una moto e un camion un motociclista ha perso la vita.

E’ successo poco dopo le 13.30: i due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare, all’incrocio tra via del Lavoro e via Da Vinci. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica, ma per il motociclista, il 53enne Nicola Nichele, non c’era più nulla da fare. Al vaglio della polizia stradale la dinamica dell’incidente.

Aggiornamento.