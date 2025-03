Sicurezza nelle scuole veronesi, il Comune investe 140mila euro: ecco dove

Il comune di Verona investe 140mila per la sicurezza delle scuole: ecco quali sono quelle interessate.

Nei primi mesi del 2025 il comune di Verona ha realizzato interventi per un valore complessivo superiore a 140mila euro nelle scuole cittadine, mirati a garantire sicurezza, innovazione e sostenibilità. Gli interventi hanno interessato numerose scuole, dagli asili alle scuole primarie di secondo grado.

I lavori eseguiti.

Installazione e adeguamento di sistemi di illuminazione LED altamente efficienti, negli spazi interni per migliorare la visibilità e ridurre il consumo energetico. Coinvolti anche gli spazi esterni per una maggiore sicurezza dopo il crepuscolo e per la frequentazione delle palestre in orario extra scolastico, esempio scuola Battisti che aveva visto intrusioni nel giardino e aveva l’impianto esterno completamente guasto.

Realizzazione e potenziamento di impianti antifurto avanzati, con centrali antintrusione, sirene autoalimentate e sistemi di rilevazione del movimento per garantire la massima sicurezza agli studenti e al personale scolastico.

Purtroppo avendo le cucine interne le scuole vengono colpite anche da furti per cercare computer o più frequentemente cibo, furti che dal punto di vista economico hanno basso impatto ma, come ogni furto, creano un forte disagio nelle famiglie, nel personale scolastico e di Agec che deve sanificare e in corsa recuperare gli ingredienti per il pranzo.

E poi ancora altri interventi hanno riguardato la modernizzazione degli impianti citofonici con sostituzioni e installazioni nuove per una comunicazione più immediata ed efficace all’interno e all’esterno degli istituti e per la sicurezza dei bambini e bambine.

Le scuole di Verona interessate.

Fra le scuole coinvolte nei lavori, che sono già partiti, figurano: Scuola Secondaria Battisti, Scuola Secondaria Caliari, Scuola Secondaria M. L. King, Scuola Primaria Provolo, Scuola Primaria Lenotti, Scuola Primaria dei Ciliegi, Scuola Secondaria Mazza, Scuola Materna Monte Tesoro, Asilo Nido La Filastrocca, Scuola Primaria Carducci, Scuola Primaria Massimo D’Azeglio, Asilo Nido Il Cucciolo, Scuola Secondaria Meneghetti, Scuola Primaria Milani, Scuola Primaria Solinas, Scuola Secondaria Pacinotti, Scuola Primaria De Amicis, Scuola Primaria Cesari, Scuola Primaria Busti, Scuola Media Betteloni, Scuola Barbarani, Chiostro di Sant’Eufemia, Scuola Secondaria Catullo, Scuola Secondaria Duca D’Aosta, Scuola Primaria Vilio Mariano, Scuola Infanzia Rodari, Scuola Secondaria Palazzina, Scuola Secondaria S. Elisabetta, Scuola Secondaria Zorzi Parona, Scuola Primaria Europa Unita, Scuola Primaria Nogarola, Scuola Piccolo Principe, Scuola Secondaria Fava, Scuola Primaria Pertini, Scuola Secondaria Fainelli, Asilo Nido Bruco Felice, Asilo Nido Pollicino, Scuola Primaria Vivaldi e Scuola Secondaria Fedeli.

È stato inoltre istituito un servizio di manutenzione e assistenza biennale degli impianti, per un valore aggiuntivo di oltre 8mila euro, che garantirà continuità e piena funzionalità delle strutture.

“Le scuole devono essere luoghi sicuri, moderni e sostenibili – sottolinea l’assessora all’Edilizia scolastica Elisa La Paglia –. Ringrazio l’ufficio impianti per questi numerosi interventi puntuali, frutto di analisi e ascolto, essi rappresentano un passo importante per la nostra comunità, valorizzando il benessere di studenti, docenti e personale scolastico, e ribadiscono l’impegno dell’amministrazione per una scuola pubblica di qualità. Il Comune conferma così il proprio impegno concreto a favore di una scuola moderna, efficiente e sostenibile”.