Maxi controlli di polizia e carabinieri nell’ennesima operazione Alto Impatto a Veronetta: identificate 126 persone.

Questa mattina, mercoledì 30 aprile, la polizia di Stato e i carabinieri, con la collaborazione anche della polizia locale, hanno messo in campo un’altra operazione congiunta ad “Alto Impatto” nella zona di Veronetta, con una serie di controlli al fine di aumentare la sicurezza dei cittadini nelle aree considerate più vulnerabili.

Durante l’intera operazione, nell’ambito di posti di controllo e verifiche negli esercizi pubblici oggetto di maggiore aggregazione, sono state identificate 126 persone e sono stati controllati 16 esercizi pubblici, per lo più ubicati in lungadige Porta Vittoria, nonché diversi veicoli.

L’operazione di questa mattina, che si inserisce nell’ambito di un ampio piano di controllo del territorio definito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, proseguirà nelle prossime settimane anche in altre aree cittadine.