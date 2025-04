Verona, raffica di incidenti stradali.

Raffica di incidenti stradali, dodici in totale, rilevati in città dalla polizia locale di Verona nelle ultime 24 ore. Oltre alla fuoriuscita autonoma avvenuta nella notte in Tangenziale Sud, va segnalato una Fiat 500 che ha perso il controllo, ribaltandosi in piazza Libero Vinco, e danneggiando altre due auto in sosta. Ferita la conducente 31enne.

Uno scontro auto-moto tra una Peugeot 2008 e una Yamaha X-Max si è verificato in stradone Porta Palio all’altezza di vicolo cieco Parigino. In via Belobono scontro tra una Opel Astra runa Audi Q2 con un ferito.

In corso Milano a cause del tamponamento tra una moto Kimko e una Hyundai I20, il motociclista ferito è stato trasferito al Polo Confortini. In via Lugagnano scontro tra un autocarro Mercedes e una bicicletta da corsa, con il ciclista trasportato in ospedale. Alle 13 un incidente tra due autovetture in via Fincato.

Un autoscontro per mezza Verona che ha portato a ben 540 incidenti rilevati da inizio anno in un quadrimestre, in cui – unica notizia positiva – non sono stati segnalati decessi, un caso unico negli ultimi anni nel capoluogo quando venivano accertati incidenti mortali nei primi quattro mesi.