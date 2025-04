Pastrengo celebra il 177esimo anniversario della Carica dei carabinieri.

Nella mattinata di oggi, 30 aprile, nella centrale piazza Carlo Alberto di Pastrengo si è svolta la commemorazione del 177° anniversario della storica Carica dei carabinieri, avvenuta durante la prima guerra d’indipendenza italiana. Alla cerimonia, che rievoca l’intervento dei carabinieri reali in difesa di re Carlo Alberto, hanno preso parte alte cariche militari, autorità civili e istituzionali, tra cui il generale di Corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi e il generale di Brigata Giuseppe De Liso.

La rievocazione ha ricordato l’azione decisiva compiuta dal maggiore Negri di Sanfront che, nel 1848, guidò la carica a cavallo che mise in fuga i moschettieri austriaci, salvando il sovrano e meritando la prima Medaglia d’Argento al Valor Militare alla Bandiera dell’Arma.

La cerimonia ha incluso l’alzabandiera, la deposizione di corone ai caduti e momenti significativi con la partecipazione delle scuole locali, che hanno recitato poesie in onore dell’Arma. Grande come sempre è stata l’affluenza della cittadinanza, a testimonianza del forte legame tra Pastrengo e i carabinieri.

Durante gli interventi ufficiali è stato sottolineato l’impegno attuale dell’Arma nel controllo del territorio, con 273 stazioni e tenenze solo in Veneto e un’attività che nel 2024 ha già visto oltre 300 militari feriti in servizio. A corredo dell’evento, una mostra di veicoli e uniformi storiche ha arricchito le celebrazioni, promosse anche dal Comune per onorare un momento simbolico del Risorgimento italiano.