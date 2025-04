Verona: “La Sirenetta” sul palco della Gran Guardia per raccogliere fondi per l’Uganda.

Sabato 3 maggio alle 20.30, all’Auditorium della Gran Guardia di Verona, “La Sirenetta”, musical portato in scena dalla compagnia veronese ABC per aiutare i bambini dell’Uganda. Lo spettacolo, diviso in due atti, racconta la storia della giovane sirena Ariel, ispirata al classico di Andersen.

L’intero incasso sarà destinato al progetto “St. Theresa Infant School” in Uganda, sostenuto dall’associazione Amici di Angal Odv.

La compagnia ABC – attiva da oltre vent’anni tra canto, danza e recitazione – torna in scena con uno spettacolo pensato per un pubblico di tutte le età. La durata è di circa due ore.

Biglietti online.