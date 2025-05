Focus sulla condizione femminile al mercato coperto di Verona

Donne e diritti negati: al mercato coperto di Verona un incontro per riflettere sulla condizione femminile nel mondo.

Riflettori sulla condizione delle donne nei Paesi dove la parità di genere resta un’utopia: se ne parla al Mercato Coperto di Campagna Amica, in Galleria Filippini a Verona. Il titolo è “Donne nel mondo – un incontro di idee ed esperienze per un futuro migliore”, in programma lunedì 5 maggio alle ore 18.

Promosso da Donne Coldiretti Verona, l’appuntamento vedrà il confronto tra la fotografa documentarista Silvia Alessi, impegnata in progetti sociali, il giornalista esperto di geopolitica Stefano Verzè e il Vescovo di Verona, Domenico Pompili.

Dopo i saluti di apertura della presidente di Donne Coldiretti Verona, Franca Castellani, e del direttore della federazione Massimo Albano, i lavori saranno conclusi dal presidente di Coldiretti Verona, Alex Vantini.