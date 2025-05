Pane e rose per chi deve lavorare il primo maggio a Verona

Pane e rose per chi lavora il primo maggio a Verona.

Pane e rose per chi lavora il primo maggio a Verona. Anche quest’anno la Filcams Cgil, categoria che tutela le lavoratrici e i lavoratori del commercio e dei servizi, in collaborazione con Rete degli Studenti Medi, Unione degli Universitari Udu e gruppo Yanez porterà un omaggio floreale a chi è costretto a lavorare il Primo Maggio, festa dei lavoratori. Il gruppo di volontari si staccherà nella tarda mattinata del 1° maggio, dalla manifestazione unitaria in piazza dei Signori a Verona per fare il giro dei negozi del centro storico e dei centri commerciali limitrofi ricordando anche l’importanza di andare a votare ai referendum dell’8 e 9 giugno.



“Sono ancora molti, troppi, gli esercizi commerciali che decidono di restare aperti nei giorni festivi, impedendo ai loro dipendenti di conciliare con dignità i tempi di vita e di lavoro” spiega Graziella Belligoli, segretaria generale Filcams Cgil Verona. “Una situazione che se già risulta grave nel corso dell’anno, nella giornata simbolo del movimento dei lavoratori diviene intollerabile. L’iniziativa ‘Pane e Rose’ vuole esprimere una sincera vicinanza verso chi non ha la possibilità di godersi il meritato riposo durante questa festività. Le feste vanno celebrate, non lavorate!”.